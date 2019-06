Showdown mit Morddrohung Autofahrer gerieten einander in die Haare

Nach gegenseitigen Provokationen und aggressiver Fahrweise von der Leopold- in die Innenstadt kam es in der Philharmonikerstraße zum Showdown, inklusive Morddrohung und Pfefferspray, berichtete die Polizei am Montag.

Sujetbild © APA/HERBERT NEUBAUER

Ein Österreicher, 45 Jahre alt und gebürtiger Iraner, war schließlich ausgestiegen und soll den 25-jährigen Iraner in Farsi mit dem Umbringen gedroht haben. Dieser besprühte daraufhin den Älteren durch das Autofenster mit dem Pfefferspray. Die Aussage mehrerer Zeugen, dass auch ein Messer im Spiel war, stellte sich glücklicherweise als falsch heraus. Beide wurden angezeigt, der Jüngere auch, weil er sich nicht an das gegen ihn bestehende Waffenverbot gehalten hat.