Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Schwarz

Ein alkoholisierter Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) mit seinem Wagen in einer engen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Mountainbiker zusammengeprallt. Der 32-Jährige wurde nach Polizeiangaben in einen Schrebergarten geschleudert und mit schweren Verletzungen in das AKH Wien geflogen. Dem 30-jährigen Pkw-Fahrer wurde die Lenkerberechtigung abgenommen.

Der Einheimische wird der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt, berichtete die Exekutive am Montag. Der Biker dürfte mit dem Körper gegen die Frontscheibe des Wagens geprallt sein. Das Auto stieß nach der Kollision gegen eine Mauer und den Steher eines Schrebergarten-Tores.