Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

Mit einer Waffe ist am Sonntagnachmittag in Oetz (Bezirk Imst) auf die Fensterscheibe einer Wohnung geschossen worden, in der sich eine 61-Jährige Frau aufhielt. Im Badezimmerfenster wurde das Einschussloch entdeckt, hieß es von der Polizei. Auch ein Bleiprojektil, Kaliber acht bis neun Millimeter, wurde an Ort und Stelle aufgefunden.

Die Frau hielt sich gerade in einem anderen Zimmer auf, als der Schuss fiel. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet, blieb aber bisher ergebnislos.