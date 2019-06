Der geständige junge Mann, dem auch 30 Kellereinbrüche nachgewiesen wurden, ist in Wiener Neustadt in Haft.

© Scheriau

Der Überfall auf eine Trafik in der Helenenstraße in Baden bei Wien vom 16. März ist geklärt. Als Tatverdächtiger wurde nach Angaben der Stadtpolizei vom Dienstag ein 18-Jähriger ausgeforscht. Der geständige junge Mann, dem auch 30 Kellereinbrüche nachgewiesen wurden, ist in Wiener Neustadt in Haft.

Bei dem Coup war der Täter mit einem großen Küchenmesser bewaffnet. Er bedrohte eine Angestellte und entkam mit der gesamten Tageslosung.

Laut Stadtpolizei ist der Beschuldigte ein bereits mehrfach vorbestrafter, in Baden wohnhafter Rumäne. Er gab an, die ihm zur Last gelegten Taten zur Finanzierung seiner Suchtmittelabhängigkeit begangen zu haben.