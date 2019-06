Wien-Liesing 36-Jähriger bei Bauarbeiten am Kopf verletzt

Der Mann dürfte von Eisenstehern am Kopf getroffen worden sein und musste von Mitarbeitern der Seiltechnikeinsatzgruppe (STEG) der Berufsrettung Wien versorgt und geborgen werden, berichtete die Berufsrettung am Dienstag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BERUFSRETTUNG WIEN (UNBEKANNT)

Ein 36-Jähriger hat sich am Montagnachmittag bei Arbeiten im zweiten Stock eines Rohbaus in Wien-Liesing mittelschwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann dürfte von Eisenstehern am Kopf getroffen worden sein und musste von Mitarbeitern der Seiltechnikeinsatzgruppe (STEG) der Berufsrettung Wien versorgt und geborgen werden, berichtete die Berufsrettung am Dienstag.

Bei der Bergung leistete die Berufsfeuerwehr Wien Unterstützung. Zum Einsatz kam ein Kran, der bereits auf der Baustelle vorhanden war. Mittels Schleifkorbtrage konnte der Verunglückte vom rund sechs Meter hohen Rohbau herabgelassen und anschließend in ein Spital transportiert werden. Neben den Kopfverletzungen bestand zudem ein Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen.