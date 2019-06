Warnung für Adria-Urlauber! Zwischen Triest und Venedig wird an der Autobahn gebaut. Zum Teil gibt es in Richtung Meer sogar Totalsperren.

Bei Palmanova stand man auf der A 4 oft auch halbe Tage lang im Stau. Bald kommt eine dritte Spur © Bressanutti-Petrussi

Adria-Urlauber können sich auch heuer wieder auf lange Staus Richtung Meer einstellen. Das ist nichts Neues. Aber ab heute Nacht geht auf der Autobahn südlich von Udine zum Teil einmal im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts. Heute, Mittwoch, in der Nacht, morgen, Donnerstag, am Samstag und am kommenden Dienstag wird die Autobahnbrücke bei Palmanova südöstlich von Udine erneuert. Die Autobahn ist von 20 Uhr bis sechs Uhr früh für den Verkehr gesperrt. Man muss auf die Staatsstraße ausweichen. Auch im Juli wird das Teilstück in zwei Nächten gesperrt. Der Termin ist noch nicht fixiert.