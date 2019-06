Facebook

Ein 65-jähriger Mann, der Samstagmittag eine Frau in der Fußgängerzone in Wels mit seinem Quad angefahren hat, hat sich am Sonntag bei der Polizei gemeldet. Nachdem er von Nachbarn auf den Unfall angesprochen worden war, stellte er sich und gestand die Tat, berichtete die Polizei Oberösterreich. Die 47-jährige Frau war bei dem Unfall am Bein verletzt worden.

Der Unfalllenker blieb nach dem Zusammenprall nur kurz stehen, meinte, dass "das schon wieder werden" würde und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.