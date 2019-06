Hüttendorf am Feuerkogel Bei Notdurft 100 Meter abgestürzt

Ein 40-Jähriger wollte in der Nacht auf Sonntag im Hüttendorf am Feuerkogel seine Notdurft verrichten, als er rund 100 Meter abstürzte. Die Bergrettung musst ausrücken.

Ein 40-jähriger Deutscher verbrachte die Nacht auf Sonntag im Hüttendorf am Feuerkogel im Gemeindegebiet von Ebensee. Gegen 3 Uhr wollte er in der Dunkelheit hinter einer Hütte seine Notdurft verrichten. Dabei stürzte der Tourist über einen steilen felsdurchsetzten Grashang etwa 100 Meter ab. Er wurde leicht verletzt.

Hilferufe

Ein Freund wurde durch die Rufe des Mannes auf dessen Notlage aufmerksam und verständigte per Notruf die Polizei Gmunden. Da der 40-Jährige in der Dunkelheit nicht mehr alleine aufsteigen konnte und ein weiterer Absturz im Steilgelände verhindert werden musste, wurde die Bergrettung Ebensee gerufen. Der Verunfallte und ein in der Zwischenzeit zu ihm abgestiegener Freund konnten gegen 5 Uhr von der Einsatzmannschaft der Bergrettung lokalisiert und mit Hilfe eines Mannschaftszug einzeln gerettet werden. Der 40-Jährige wurde zur Kontrolle und Versorgung der leichten Verletzung in das Klinikum Salzkammergut eingeliefert