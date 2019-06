In einigen Regionen befanden sich die Temperaturen sogar in Rekordnähe, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete.

Viele finden bei der Hitze schlecht Schlaf © stefanie - stock.adobe.com

Im Großteil Österreichs ist die Nacht auf Samstag außergewöhnlich warm gewesen. In einigen Regionen befanden sich die Temperaturen sogar in Rekordnähe, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete. So sank in Micheldorf in Oberösterreich die Temperatur nicht unter 25,9 Grad, in Windischgarsten (OÖ) lag der Tiefstwert bei 24,8, in Aspach (OÖ) bei 24,7 Grad.

Den Rekord für die wärmste Nacht der Messgeschichte hält weiterhin die Messstation Wien-Innere Stadt, mit einem Tiefstwert von 26,9 Grad am 2. August 2017 und am 23. Juli 2015. In der Nacht auf den heutigen Samstag belegte die Bundeshauptstadt mit Temperaturen, die nicht unter 23,5 Grad fielen, österreichweit den neunten Platz.

Subtropische Luft

Die Ursachen für die extrem warme Nacht liegen laut Thomas Wostal von der ZAMG an der aus dem Süden nach Österreich strömenden, sehr warmen, subtropischen Luft. Außerdem sei es durch den Südwind leicht föhnig. In der Nacht hielten sich in einigen Regionen zudem Wolken, die ein Abstrahlen der Bodenwärme in den Weltraum verhinderten. Als tropisch gilt eine Nacht, wenn die Tiefsttemperatur nicht unter 20 Grad fällt.

Sogar sämtliche Bergwetterstationen verzeichneten in der Nacht auf Samstag Plusgrade. An der Wetterstation Brunnenkogel in den Ötztaler Alpen in Tirol sank die Temperatur auf 3.437 Metern Seehöhe nicht unter 1,2 Grad.