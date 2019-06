Ein 40-Jähriger ist am Freitag in Wien so heftig von einem 31-Jährigen geschlagen worden, dass er zu Boden stürzte und eine schwere Kopfverletzung davontrug.

Sujetbild © (c) APA/BERUFSRETTUNG WIEN (UNBEKANNT)

Ein 40-jähriger Mann ist am Freitagvormittag in einem Lokal in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem 31-Jährigen mit der Faust so heftig ins Gesicht geschlagen worden, dass er auf den Boden stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Er befindet sich auf der Intensivstation im Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Männer waren kurz vor 10.00 Uhr aneinandergeraten, weil der 40-Jährige offenbar anzügliche Bemerkungen gegenüber der Kellnerin des Lokals gemacht hatte, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Daraufhin schlug ihr 31-jähriger Ehemann zu. Der 40-Jährige fiel auf den Kopf und blieb zunächst ohnmächtig auf dem Boden liegen, er wurde von der Berufsrettung in Spital gebracht. Der Beschuldigte, ein rumänischer Staatsbürger, wurde am Tatort festgenommen.