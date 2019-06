Zwei Unfälle mit E-Bikes 13-Jähriger prallte gegen Klein-Lkw, 55-Jähiger erlitt Schädelbasisbruch

Facebook

Ein 13-Jähriger ist am Freitag in Mötz in Tirol (Bezirk Imst) mit seinem E-Bike gegen einen Klein-Lkw geprallt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Bub in eine Kreuzung eingefahren sein, obwohl der Lkw Vorrang hatte. Der 13-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

E-Bike-Fahrer blieb bewusstlos liegen

Ein 55-jähriger Einheimischer ist indes nach einem Unfall mit seinem E-Bike am Freitag in der Nähe von Ebbs (Bezirk Kufstein) bewusstlos auf der Straße liegen geblieben. Eine Frau bemerkte den regungslosen Mann und leistete sofort Erste Hilfe. Der Tiroler wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo die Ärzte einen Schädelbasisbruch diagnostizierten.

Der 55-Jährige war gegen 22.00 Uhr von Ebbs auf einem Gehsteig in Richtung Niederndorf gefahren. Auf Höhe der Gemeindestraße Schopperweg geriet er mit seinem Fahrrad über die Gehsteigkante hinaus und kam zu Sturz.