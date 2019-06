Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Scheriau

In einer Wohnung in der Wiener Inzersdorfer Straße ist es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Streit unter zwei Bekannten - einem 24- und einem 26-Jährigen gekommen. Um den Streit zu klären, gingen die beiden polnischen Staatsbürger auf die Straße und begannen einen Kampf. Dabei zog der Ältere plötzlich ein Klappmesser und stach seinem jüngeren Kontrahenten mindestens einmal in den Oberarm und einmal in den Hals. Danach flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Als Tatwaffe wurde ein Klappmesser sichergestellt. Trotz mehrfacher Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte verstarb der 24-Jährige kurze Zeit später in einem Krankenhaus.