Vorarlberg Lkw erfasste Mopedlenkerin (15): Schwer verletzt

Eine 15-jährige Mopedfahrerin ist am Freitag in Bregenz von einem Lkw erfasst und dabei schwer am linken Bein verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte das Mädchen an dem nach rechts abbiegenden Lkw rechts vorbei fahren. Sie dürfte die Situation falsch eingeschätzt haben. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Krankenhaus Bregenz eingeliefert.

Der 54-jährige Lkw-Fahrer war gegen 7.00 Uhr auf der Arlbergstraße von Lauterach kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der OMV-Tankstelle wollte der 54-Jährige rechts einbiegen. Er betätigte dafür den rechten Blinker, scherte aber zunächst nach links aus, um auf das Tankstellengelände einfahren zu können.

Die 15-Jährige fuhr hinter dem Lkw her. Weil der Lkw-Lenker nach links ausscherte, dürfte sie die Situation falsch eingeschätzt haben und wollte rechts am Lkw vorbei fahren. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.