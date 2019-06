Bei einem Brand in einer Wohnung in Wien-Penzing konnte sich die Wohnungsbesitzerin in letzter Minute aus den Flammen retten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

In Wien-Penzing ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. gegen 22.30 Uhr war in der Hernstorfersrtaße eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Brand geraten. Die Bewohnerin der betreffenden Wohnung konnte sich in letzter Sekunde vor den Flammen retten, die aus der Wohnung im Erdgeschoß schlugen. Die Frau kam laut Medienberichten mit leichten Verletzungen davon.

Auch die restlichen Bewohner mussten aus dem völlig verrauchen Haus evakuiert werden. Sie mussten teils ins Spital gebracht werden. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht.

Erst am Donnerstag hatte es in Wien einen tödlichen Brand gegeben. Eine 71-Jährige starb bei einem Hochhausbrand in Wien-Favoriten.