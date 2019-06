Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Ein 70 Jahre alter Autofahrer aus Deutschland ist am Sonntag in Heiterwang (Bezirk Reutte in Tirol) mit seinem Fahrzeug gegen eine Felswand geprallt. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Polizei konnten sich der Mann und zwei weitere Fahrzeuginsassen selbst aus dem Auto befreien. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, seine zwei Mitfahrer erlitten einen Schock.

Der 70-Jährige war auf der B179 in Heiterwang in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Straße abgekommen und gegen die an die Straße angrenzende Felswand geprallt. Aufgrund der Schräge der Felswand wurde das Auto in die Luft geschleudert und landete auf dem Dach. Alle drei beteiligten Personen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Fahrzeugbergung nur einspurig passierbar.