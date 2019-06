Eine Rauferei in der Nacht auf Samstag in Feldkirch hat einen Schwer- und einen Leichtverletzten gefordert.

© Fuchs

Zwei Männer sind in der Nacht auf Samstag bei einem Raufhandel in Feldkirch verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 36-Jährige erlitt einen Oberschenkelbruch. Der Polizei gegenüber gab er an, rückwärts über einen Treppenaufgang gestürzt zu sein. Ob er gestoßen wurde oder von selbst stürzte, ist vorerst unklar. Sein Kontrahent wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei wurde gegen 3.30 Uhr zu dem Raufhandel im Bereich einer Wohnsiedlung gerufen. Vor Ort trafen die Beamten einen leicht verletzten 29-Jährigen und den schwerverletzten 36-Jährigen an. Bei der Polizei geht man davon aus, dass sich die Männer gegenseitig verletzten. Wie genau es zu dem Treppensturz kam, konnte allerdings bisher nicht geklärt werden, da die beiden Alkoholisierten am Tatort keine genaueren Angaben machen konnten. Auch die Hintergründe des Vorfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen.