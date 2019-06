Facebook

Schwimmwagen trafen sich am Mondsee © (c) APA/WOLFGANG SPITZBART (WOLFGANG SPITZBART)

Wenn Autos im Wasser landen, muss nicht immer gleich die Feuerwehr geholt werden: Beim internationalen Schwimmwagentreffen am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) gingen am Pfingst-Wochenende rund 30 wassertaugliche Fahrzeuge baden und waren ein beliebtes Fotomotiv für Besucher.

Die Veranstaltung hat im Salzkammergut seit den 1960er-Jahren Tradition. Im Vorjahr schaukelten die von ihren Besitzern liebevoll gepflegten Wasserfahrzeuge über die Wellen des Attersees, auch am Wolfgangsee war man schon zu Gast. Schwimmautos haben mittlerweile Seltenheitswert. "Es gibt in Österreich nur mehr rund 50, 60 solcher Wägen. Davon sind etwa 25 noch schwimmfähig", erklärte Organisator Michael Stelzl.