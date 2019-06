Mehrere Personen sind am Freitag auf der Wiener Donauinsel in Streit geraten. Plötzlich zückte ein 19-Jähriger ein Messer und stach zu.

© Scheriau

Mehrere Personen gerieten am Freitag auf der Wiener Donauinsel aus ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung stach ein 19-jähriger Afghane drei Mal auf einen 20-Jährigen ein. Danach ergriffen der mutmaßliche Täter und einige Begleiter die Flucht. Sofortfahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen und seinen Begleitpersonen verliefen erfolglos. Der 20-Jährige wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht