Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Jürgen Fuchs

Nach einem tödlichen Ehestreit in Innsbruck in der Nacht auf den Stefanitag muss sich am Montag ein 38-Jähriger wegen Mordes am Landesgericht Innsbruck verantworten. Er soll laut Anklage seine 23-jährige Frau geschlagen, getreten und gewürgt haben. Durch die Schläge soll er ihr schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben. Als Motiv machten die Ermittler Eifersucht aus.

Der Syrer soll seine ebenfalls aus Syrien stammende Ehefrau am 26. Dezember des vergangenen Jahres bei einem Streit kurz nach 1.00 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft massiv attackiert haben. Die Obduktion der 23-Jährigen ergab, das keine Waffe verwendet worden war, körperliche Gewalt hatte zum Tod der Syrerin geführt. Bei der polizeilichen Einvernahme hatte der Angeklagte die Tat gestanden. Die 23-Jährige war wenige Stunden nach der Tat an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.