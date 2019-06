200 Mann im Löscheinsatz Bauernhof und Jausenstation in Tirol standen in Vollbrand

Ein Bauernhof sowie eine in unmittelbarer Nähe befindliche Jausenstation sind in der Nacht auf Sonntag in Going in Tirol ein Raub der Flammen geworden. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.