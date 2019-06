Facebook

© Markus Traussnig

Ein 55-jähriger Landwirt ist am Samstag in Egg in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) unter seinen rollenden Traktor geraten und schwer verletzt worden. Der Traktor hatte sich zuvor selbstständig gemacht. Der 55-Jährige versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten und zog die Handbremse. Dabei wurde er unter dem Hinterreifen eingeklemmt, berichtete die Polizei.

Der Landwirt wurde von der Feuerwehr geborgen und anschließend von der Rettung erstversorgt. Der Vorarlberger wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Ravensburg geflogen.

Der Bauer war zuvor mit Heuarbeiten beschäftigt gewesen. Am Traktor befand sich ein Kreisler. Als er von dem Gefährt herunterstieg, um diesen abzulassen, setzte sich der Traktor aus unbekannter Ursache in Bewegung.