Tirol Jäger stürzte sechs Meter von morschem Hochsitz

Der Jäger fiel mitsamt der Leiter in ein steiles Waldstück und zog sich dabei Verletzungen zu. Grund für den Absturz dürfte morsches Holz gewesen sein.

Sujetbild © Kratzer

Ein 57-jähriger Jäger ist am Dienstagabend in Mieming (Bezirk Imst) rund sechs Meter von einem Hochsitz gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Jäger mitsamt der Leiter in ein steiles Waldstück und zog sich dabei Verletzungen zu. Grund für den Absturz dürfte morsches Holz gewesen sein.

Als der 57-Jährige nicht zum Treffpunkt kam, den er mit seinen Jagdkollegen vereinbart hatte, alarmierten sie die Rettungskräfte. Der Verletzte musste zunächst mit einem Rettungswagen ins Tal gebracht werden. Von dort wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.