Insgesamt fünf Personen wurden am Sonntag bei einem Unfall in Heiligenkreuz im Bezirk Baden verletzt.

© (c) APA/BFKDO BADEN/JOACHIM ZAGLER (JOACHIM ZAGLER)

An der Kreuzung der B210 mit der L2099 sind am Sonntagabend in Heiligenkreuz im Bezirk Baden zwei Pkw kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden nach Polizeiangaben vom Montag fünf Personen verletzt - sie wurden in das Landesklinikum Baden gebracht. Die 80-jährige Lenkerin eines der Unfallautos erlitt so wie ihre um neun Jahre ältere Beifahrerin schwere Blessuren.

Im zweiten beteiligten Wagen saß ein 35-Jähriger Mann, seine gleichaltrige Lebensgefährtin und ein Kind, berichtete die Exekutive in einer Aussendung. Alle drei trugen leichte Verletzungen davon.