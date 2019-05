Facebook

Auf der B3 in Marbach an der Donau (Bezirk Melk) ist eine 86-Jährige am Sonntagabend beim Überqueren der Straße von einem an einem Pkw angebrachten Wohnwagenanhänger angefahren worden. Die Einheimische dürfte den Caravan übersehen haben, als sie hinter dem Auto die Straßenseite wechseln wollte, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Fußgängerin verstarb an der Unfallstelle.