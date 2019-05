Facebook

© Kanizaj

Zwei unbekannte Männer haben Sonntagfrüh in der

Stadt Salzburg versucht, ein Mehrparteienhaus in Brand zu stecken.

Mit Zeitungspapier wollten die beiden eine Matratze bei dem Haus

anzünden. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die den Brand

rechtzeitig löschte, berichtete die Polizei in einer

Presseaussendung am Sonntag.

Der eine von der Polizei Gesuchte war etwa 20 bis 25 Jahre alt

und trug eine schwarz-weiße Kapuzenjacke. Der andere Mann wäre etwa

40 Jahre mit schwarzen Haaren und hatte eine Sonnenbrille auf.