Im Bezirk Melk ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen.

Pkw überschlug sich: Lenker verletzt © (c) APA/RK N�/GRUBER (GRUBER)

Auf der L81 bei Raxendorf im Bezirk Melk hat sich am Donnerstagabend ein Lenker mit seinem Pkw überschlagen. Der Mann wurde durch die Feuerwehr aus dem beschädigten Auto befreit. Er erlitt dem Roten Kreuz zufolge Kopfverletzungen und wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Universitätsklinikum Krems transportiert.