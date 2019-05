Schutzgelderpressung Autohändler und Frau verprügelt: Drei Männer in Haft

Facebook

Sucjetbild © Fuchs

Ein Autohändler und seine Frau sind am Samstag in Wien-Floridsdorf verprügelt worden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Noch am selben Tag wurden drei Verdächtige gefasst, sie befinden sich in Haft. Hintergrund der Tat dürfte eine Schutzgelderpressung gewesen sein.

Die Polizei ermittelte zunächst wegen eines versuchten schweren Raubs. Am Samstag gegen 11.00 Uhr wurden der 48-Jährige und die 41-Jährige von damals noch zwei unbekannten Tätern im Geschäft in der Brünner Straße attackiert. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der Hintergrund eine Erpressung gewesen war. Die Beamten forschten drei Männer aus, bestätigte Polizeisprecherin Michaela Rossmann der APA. Ein 22-jähriger Österreicher und ein 23-jähriger Serbe sollen die Opfer verprügelt haben. Sie sollen dazu von einem 53-jährigen Österreicher angestiftet worden sein. Gegen alle drei wird wegen versuchter Erpressung ermittelt, gegen die jüngeren ebenso wegen des ursprünglich angezeigten Delikts des versuchten schweren Raubs. Der Ältere wird der Anstiftung zur schweren Körperverletzung verdächtigt. Das Trio befindet sich in einer Justizanstalt. Alle drei wurden mehrfach angezeigt.