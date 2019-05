Nachdem die Polizei vergangene Woche ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht hat, stelle sich dieser am Dienstag.

Vorfall in Wien

Ein Lenker soll im November 2018 zwei Fußgänger auf einem Gehsteig in Wien-Favoriten niedergefahren haben, ein weiterer konnte sich durch einen Sprung auf die Seite retten. Nachdem die Polizei vergangene Woche ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht hat, stelle sich dieser am Dienstag. Er erschien am Vormittag mit einem Rechtsanwalt im Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, berichtete die Polizei.

Ermittlungen wegen Mordversuchs

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordversuchs. Ein Opfer wurde bei dem Vorfall vergangenes Jahr schwer, der zweite Mann leicht verletzt. Der Tat war ein Streit in einem Lokal vorausgegangen. Dieser war zwischen fünf Personen in den Morgenstunden des 24. Novembers wegen der Musik entbrannt. Der Verdächtige, der sich nun gestellt hat, und sein Begleiter wurden deswegen des Lokals verwiesen. Im Auto dürfte das Duo den drei Kontrahenten aufgelauert haben.

Als die Männer schließlich gegen 4.00 Uhr das Gebäude verließen und sich zu Fuß auf den Weg machte, steuerte der Lenker auf der Triester Straße von hinten auf sie zu. Zwei Männer wurden niedergestoßen, einer konnte zur Seite springen und blieb so unverletzt.