In der Nacht auf Dienstag ist es in Wien zu einem tödlichen Zimmerbrand gekommen. Ein Nachbar hatte Alarm geschlagen. Als die Einsatzkräfte in der Brandwohnung in Wien- Rudolfsheim-Fünfhaus eintrafen, fanden sie eine Leiche vor. Die Brandursache muss erst ermittelt werden.