Archivbild © APA/HANS PUNZ

Ein Waldviertler ist am Samstag in Thaya in seinem Heimatbezirk Waidhofen an der Thaya bei einem Sturz mit seinem E-Mountainbike verletzt worden. Der 46-Jährige war nach Polizeiangaben vom Montag gegen eine Gehsteigkante gefahren. Er wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Landesklinikum Horn geflogen.