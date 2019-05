Facebook

Die Unglücksstelle © APA/ZOOM.TIROL

Ein tödliches Unglück hat sich Freitagmittag auf einer Landesstraße in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) ereignet: Ein Pkw wurde von einem herabstürzenden Felsbrocken getroffen, die 49-jährige einheimische Lenkerin kam dabei ums Leben, berichtet die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Online-Ausgabe. Die 52-jährige Beifahrerin der Frau konnte leicht verletzt aus dem Wrack gerettet werden.

Die Frau war taleinwärts unterwegs, als sich im steilen Gelände

der tonnenschwere Felsbrocken löste. Er schlug auf dem linken

Fahrstreifen auf und stürzte gleichzeitig seitlich auf das Auto und

"zermalmte" es regelrecht, wie ein Polizist gegenüber der APA

schilderte. Schließlich fiel der Gesteinsbrocken in einen Bach.

Das vom Felsen demolierte Auto Foto © APA/ZOOM.TIROL

Die Straße bleibt vorerst in beide Richtungen gesperrt. Landesgeologen untersuchen, ob sich weitere Felsteile vom Hang lösen könnten, hieß es.