Vater akoholisiert Fünfjähriger starb auf Heimfahrt von Mai-Feier

Ein fünfjähriger Bub ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Thalgauberg (Bezirk Salzburg-Umgebung) gestorben. Ein Traktor stürzte über eine Böschung. Der Vater am Steuer war betrunken.