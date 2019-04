Das Hotel in Großarl ist derzeit geschlossen. Die Brandursache war vorerst unklar. Verletzt wurde niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Damirkol - Fotolia

Rund 80 Feuerwehrleute aus Großarl und Hüttschlag haben gestern, Montag, am Abend einen Brand in einer Sauna eines derzeit geschlossenen Hotels in Großarl (Pongau) erfolgreich bekämpft. Der Hotelier war durch die automatische Brandmeldeanlage auf das Feuer im Keller aufmerksam geworden und hatte die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache war vorerst unklar. Verletzt wurde niemand.