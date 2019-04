Facebook

Ein tödlicher Traktor-Unfall hat sich am Sonntagvormittag in Garsten ereignet. Dabei stürzte die Zugmaschine auf einen Landwirt. Der 40-jährige Bauer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Mayr sagte, die Zugmaschine sei über eine kleine Böschung abgestürzt und habe den Fahrer eingeklemmt. Der Traktor war ein älteres Baujahr ohne Fahrerkabine.

Überschlagen

Das Gefährt dürfte von einem montierten Anhänger den Abhang hinuntergezogen worden sein und sich überschlagen haben. "Der Verunglückte war selber Mitglied der Feuerwehr Schwaming, daher war es sehr belastend für die Kameraden", berichtete Mayr. Einsatzkräfte aus der Nachbarschaft erledigten dann die Bergearbeiten.