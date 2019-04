Tirol Zwei Männer aus Bergnot gerettet

Facebook

Zwei Männer im Alter von 28 und 24 Jahren sind am Freitagabend im Gemeindegebiet von Kundl (Bez. Kufstein) aus Bergnot gerettet worden. Die beiden Einheimischen stiegen von der Kundler Klamm durch eine steile Rinne in Richtung Brachalm auf, aufgrund des einsetzenden Regens kamen sie aber nicht mehr weiter. Sie setzten einen Notruf ab und wurden unverletzt in Sicherheit gebracht, so die Polizei.

Der Regen ließ einen sicheren Durchstieg der Rinne nicht mehr zu. Die gegen 18.20 Uhr alarmierte Bergrettung fand die beiden Männer nach kurzer Suche auf 900 Meter Seehöhe in weglosem Gelände. Da bereits Dunkelheit einsetzte, wurden sie per Tau mit dem Hubschrauber geborgen.