PIN-Code stand auf Zettel und war an Karte befestigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS KLAUS TECHT

Mit der Bankomatkarte seines Klienten hat ein Betreuer am Donnerstag den Besuch in einem Bordell im Bezirk Linz-Land bezahlt. Der 50-jährige Rumäne stahl dem 76-Jährigen die Karte, an der ein Zettel mit dem PIN-Code befestigt war, und schnappte sich unerlaubter Weise noch dessen Auto.

In einem Bordell feierte er dann ausgelassen und beglich die Zeche von 2.262 Euro mit der Karte, so die Polizei.