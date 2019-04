In Wörgl eskalierte in einer Fußgängerunterführung ein Streit zwischen zwei Afghanen. Einer ging daraufhin mit einer Axt auf seinen Landsmann los.

Sujetbild © Kanizaj

Ein 21-jähriger Afghane ist am Montagabend in Wörgl im Bereich einer Fußgängerunterführung im Zuge eines Streits von einem 27-jährigen Landsmann mit einer Axt attackiert und im Gesicht verletzt worden. Zuvor hatte der 27-Jährige seinen Bekannten mehrmals mit dem Umbringen gedroht, berichtete die Polizei am Mittwoch. Auch der mutmaßliche Täter erlitt bei dem Vorfall Verletzungen an der Hand.

Beide wurden im Krankenhaus Kufstein ambulant behandelt. Der 27-Jährige wurde vorerst in der Polizeiinspektion Wörgl angehalten. Weitere Ermittlungen waren im Gange. Der Vorfall war von einem Passanten teilweise beobachtet worden. Dieser verständigte daraufhin die Exekutive.