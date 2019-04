Janos V. aus Ungarn soll in Niederösterreich mehrere Opferstöcke ausgeräumt haben. Er könnte weitere Diebstähle in ganz Österreich verübt haben. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen und Opfer, sich zu melden.

Der Ungar soll mehrere Opferstöcke in Kirchen leergeräumt haben (Symbolfoto) © Artfocus/AdobeStock

Ein mutmaßlicher Opferstockdieb sitzt derzeit in Wiener Neustadt in Haft. Dem 60-jährigen Ungarn Janos V. wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich mehrere Diebstähle in Schottwein in Niederösterreich nachgewiesen. Der Mann selbst befindet sich derzeit in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft. Da die Polizei vermutet, dass er weitere ähnliche Taten verübt haben könnte, wird nun österreichweit nach Zeugen und möglichen Opfern gesucht.

Wer den Mann an anderen Tatorten gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Reichenau an der Rax zu melden (Telefon 059 133-33 56). Janos V. ist 182 Zentimeter groß, mittelschlank, hat grau-melierte kurze Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild.

So sieht der mutmaßliche Opferstockdieb aus. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern Foto © LPD Niederösterreich

Auf frischer Tat ertappt

Der 60-Jährige wurde am 14. April gegen 18 Uhr vor einer Kirche im Gemeindegebiet von Schottwien von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich unmittelbar nach einer Tat angehalten und vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden ein niedriger vierstelliger Eurobetrag sowie präpariertes Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Der mutmaßliche Täter Foto © LPD Niederösterreich

Nur teilweise geständig

Anschließend konnten ihm noch ein Diebstahl aus Opferstöcken in der Pfarrkirche im Gemeindegebiet von Schottwien vom 31. März und vom 7. April zugeordnet werden. Er zeigte sich nur teilweise geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten laufen.