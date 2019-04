Beim Kletterin am Ostermontag in Rossatz-Arnsdorf wurde eine 25-Jährige schwer verletzt.

Bei einem Kletterunfall in der Wachauer Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems-Land) ist am Ostermontag eine 25-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau wurde zu Mittag in Rührsdorf von einem Stein, der sich oberhalb von ihr gelöst hatte, am Kopf getroffen. Gemeinsam mit der Bergrettung Wachau wurde sie zum Rettungswagen gebracht und ins Kremser Spital gefahren, berichtete das Rote Kreuz.

Auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" aus Ybbsitz (Bezirk Amstetten) war zunächst angefordert worden. Da eine Taubergung nicht möglich war, wurde der Helikopter laut Aussendung jedoch wieder storniert.