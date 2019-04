Ein 77-Jähriger bedrohte auf einem Friedhof in Bochum Beamte mit einer Schusswaffe. Die Polizisten hätten "zum eigenen Schutz" Schüsse auf den Pensionisten abgegeben. Dieser erlag seinen Verletzungen.

Die Beamten hätten "zum eigenen Schutz" Schüsse auf den Pensionisten abgegeben (Symbolbild) © KLZ/Weichselbraun

Ein Pensionist ist nach Schüssen von Polizisten auf einem Friedhof in Bochum seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Leiche des Mannes solle noch am Sonntag obduziert werden, teilte die Essener Polizei mit. Die Polizei war am Donnerstag von einem Zeugen alarmiert worden. Dieser habe gesehen, wie der 77-Jährige auf dem Friedhof mit einer Schusswaffe hantierte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe der Mann die Polizisten bedroht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten hätten "zum eigenen Schutz" Schüsse auf den Pensionisten abgegeben und ihn erheblich verletzt.