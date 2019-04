Facebook

Zwei Skitourengeher sind Freitagvormittag auf einem extrem vereisten Hang am Dachstein abgestürzt. Ein 57-Jähriger ist dabei schwer verletzt worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Nachmittag.

Der 57-Jährige gehörte einer Gruppe aus dem Bezirk Gmunden an, die weiters aus einem 55-Jährigem und ein 68-Jährigen bestand. Das Trio wollte eine Skitour vom Hinteren Gosausee über den Gosaugletscher auf den Hohen Dachstein unternehmen. Beim Aufstieg zum Gletscher ging der 57-Jährige voraus. Auf einem 45 Grad steilen eisigen Hang verlor er trotz Steigeisen den Halt. Er rutschte und stürzte rund 200 Meter tief ab. Am Ende stieß er auch noch gegen mehrere eingeschneite beziehungsweise gefrorene Schneebrocken von früher abgegangenen Lawinen. Dabei erlitt schwere Rippen-, Schulter- und Kopfverletzungen.

Seine Begleiter stiegen zu ihm ab, verständigten per Mobiltelefon die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzthubschrauber nahm den 57-Jährigen auf und flog ihn in das Krankenhaus Schwarzach in Salzburg. Die beiden anderen Tourengeher brachen ab und fuhren unverletzt ins Tal zurück nach Gosau.

Zweiter Absturz

Während der Rettungsaktion wurden drei weitere Skitourengeher beobachtet als sie ebenfalls über den Steilhang aufsteigen wollten. Bereits in seinem unteren Teil verlor auch von dieser Gruppe einer den Halt und rutschte etwa 50 Höhenmeter ab. Dann konnte er den Sturz abfangen. Er kam unverletzt davon. Diese Tourengeher entschlossen sich daraufhin ebenso zum Abbruch ihrer Vorhabens.