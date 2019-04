Facebook

Von diesem Balkon wurde die Frau in letzter Minute gerettet © APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE

Eine 27-jährige Frau hat sich am Donnerstagnachmittag vor den Flammen in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt auf den Balkon geflüchtet und wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Durch die Fenster drang bereits dichter, heißer Rauch. "Es war Rettung in letzter Minute", schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl gegenüber der APA.

Die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Marinelligasse stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte hilferufend auf dem Balkon. Unter dem Balkon wurde ein Sprungkissen aufgestellt, die Frau beruhigt und eine Löschleitung durchs Stiegenhaus gelegt, berichtete Figerl. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, ein Atemschutztrupp mit einer Löschleitung drängte die Flammen zurück, um zu der Frau auf den Balkon zu gelangen. Unter Verwendung einer Brandfluchthaube brachten sie die Einsatzkräfte in einen rauchfreien Bereich und übergaben sie der Berufsrettung Wien zur notfallmedizinischen Versorgung.

Der Brand wurde nach rund eineinhalb Stunden zur Gänze abgelöscht. "Hätte das Feuer länger gebrannt und wären die Rauchgase noch heißer geworden, wäre es zur Durchzündung gekommen", sagte Figerl. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war am Donnerstagnachmittag noch ungeklärt.