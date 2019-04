Facebook

Im Bezirk Lilienfeld ist am Sonntagabend ein 16-Jähriger durch die Explosion eines Knallkörpers schwer an der linken Hand verletzt worden. Der Unfall hatte sich Polizeiangaben zufolge im elterlichen Wohnhaus in Eschenau zugetragen. Der Jugendliche wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

Nachdem die Eltern einen lauten Knall wahrgenommen hatten, kam der 16-Jährige mit einer stark blutenden Hand aus dem ersten Stock des Hauses ins Erdgeschoß, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Mutter leistete Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 16-Jährige bei Bewusstsein, stand jedoch unter schwerem Schock. Angaben zum genauen Unfallhergang konnte er nicht machen.

Erhebungen ergaben, dass der 16-Jährige allein mit einem noch unbekannten Knallkörper in seinem Zimmer hantiert hatte. Die Wucht der Explosion trennte ihm das erste Fingerglied des linken Zeigefingers ab, der Daumen und der Mittelfinger der linken Hand wurden ebenfalls schwer verletzt, so die Polizei.

Weitere Erhebungen zum genaueren Unfallhergang werden durchgeführt. Fremdverschulden dürfte Polizeiangaben zufolge auszuschließen sein.