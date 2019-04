Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (fotokerschi.at)

Ein tödlicher Verkehrsunfall mit mehreren Todesopfern hat sich zwischen Linz und Wels auf der Wiener Bundesstraße (B1) ereignet. Nach Angaben der Sicherheitsdirektion Oberösterreich starben in dem Unfall am Sonntagabend bei Hörsching (Bezirk Linz-Land) drei Menschen, mehrere andere wurden verletzt.

Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn

Wie der ORF Oberösterreich berichtet, war ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen mit seiner Frau (51) auf dem Weg in Richtung Wels gewesen, als er aus noch ungeklärter Ursache auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn schleuderte, wo sich sein Auto quer stellte. Dort kollidierte sein Pkw mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem eine Familie aus dem Bezirk Linz-Land saß. Am Steuer saß die 18-jährige Tochter, die gerade die Ausbildung zum L17-Führerschein macht.

Foto © FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Beim Zusammenstoß erlitt das Ehepaar aus dem Bezirk Grieskirchen tödliche Verletzungen. Im anderen Fahrzeug starb ein 15-Jähriger, der auf dem Rücksitz mitgefahren war. Seine 18-jährige Schwester, sein zwölfjähriger Bruder und die Eltern (41 und 43) wurden verletzt und in umliegende Spitäler eingeliefert. Dabei stand auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Bundesstraße war nach dem Unfall drei Stunden gesperrt.