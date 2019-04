Salzburg Alkolenker versteckte sich nach Unfall im Pkw der Mutter

Facebook

Ein junger Alkolenker hat sich am Freitagabend nach einem Unfall in Kaprun im Pinzgau im Pkw seiner Mutter versteckt. Der 24-Jährige verursachte laut Polizei auf der Mittersiller Straße (B168) einen Unfall. Als die Polizei bei der Unfallstelle eintraf, war der Lenker nicht mehr im beschädigten Pkw. Wenig später fanden ihn die Beamten in der Nähe auf der Rückbank im Pkw der Mutter.

Der Alkolenker hatte mit seinem Wagen bei einem Kreisverkehr auf der B168 einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Danach rief er seine Mutter an und bat sie um Hilfe. Die Frau fuhr zur Unfallstelle und ihr Sohn versteckte sich auf der Rückbank ihres Autos. Dort entdeckte die Polizei den 24-Jährigen kurze Zeit später, als sie einen Pkw in der Nähe der Unfallstelle kontrollierte. Der junge Mann hatte 1,88 Promille Alkohol im Blut. Er musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.