© (c) APA/JAKOB GRUBER

Eine Kellnerin hat am Freitagabend in einem Restaurant in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) unabsichtlich Brennpaste auf den Oberschenkel einer 46-jährigen Britin geschüttet. Wie die Polizei berichtete, erlitt die Britin dadurch Verbrennungen am Oberschenkel, im Bereich der Hüfte und am Handgelenk. Sie musste mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden.

Die Kellnerin wollte am Tisch der Urlauberin die bereits abgelöschte Tasse der Brennpaste austauschen. Dabei rutschte ihr die Tasse aus der Hand, fiel auf die 46-Jährige und begann dadurch erneut zu brennen.