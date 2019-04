Facebook

Sujetbild © Fuchs

Eine 83-Jährige ist Donnerstagnachmittag mit dem Auto in Piberbach (Bezirk Linz-Land) in ein Kaffeehaus gekracht. Sie wollte beim Dorfplatz parken und verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal. So fuhr sie über eine Holzterrasse und durchstieß eine Scheibe des Cafes. Eine 82-jährige Besucherin wurde leicht verletzt, die Pensionistin muss zur Fahrtauglichkeitskontrolle antreten, so die Polizei OÖ.