Leichte Rauchgasvergiftung Mit Heu beladener Lkw brannte in Pfändertunnel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Heu beladener Lkw brannte in Pfändertunnel © (c) APA/MAURICE SHOUROT (MAURICE SHOUROT)

Beim Brand eines mit Heu beladenen Lkw im Pfändertunnel auf der Rheintalautobahn (A14) bei Bregenz hat am Donnerstagabend der Lenker des Schwerfahrzeugs eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Verletzung einer Person wurde von der Polizei bestätigt. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen offenbar nicht zu Schaden. Weshalb der Lkw Feuer fing, stand vorerst nicht fest.

Wieder befahrbar

Der Feueralarm wurde kurz vor 20.00 Uhr ausgelöst, der Lkw-Chauffeur war in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Die Löscharbeiten dauerten über eine Stunde an. Die vom Brand betroffene Tunnelröhre bieb zunächst gesperrt, Experten der Asfinag arbeiteten mit Hochdruck daran, die durch das Feuer entstandenen Schäden zu begutachten. Nach eingehenden Kontrollen hinsichtlich Brandschäden durch die Experten der ASFINAG in den Nachtstunden, konnte Entwarnung gegeben und auch die Röhre Richtung Tirol wieder geöffnet werden. Die Tunneldecke ist nicht beschädigt, lediglich die Fahrbahn weißt leichte Schäden nach dem Lkw-Brand auf.