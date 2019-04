Facebook

Über einen 42 Jahre alten Mann, der am Dienstag in Waidhofen a. d. Thaya einen Polizisten mit einem Messer attackiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Krems am Mittwochvormittag Untersuchungshaft beantragt. Eine Entscheidung könnte noch am Nachmittag fallen. Einvernommen wurde der Verdächtige bisher nicht, teilte Franz Hütter, der Sprecher der Anklagebehörde, auf APA-Anfrage mit.

Der 42-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Krems. Ermittelt wird gegen ihn nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Drohung.

Der laut Exekutive psychisch labile Mann soll Dienstagfrüh seine Mutter bedroht haben. Nachdem die Frau die Polizei verständigt hatte, ging ihr Sohn auf einen Uniformierten los. Dieser konnte Exekutivangaben zufolge nur durch eine reflexartige Bewegung zur Seite eine schwere Verletzung abwenden.