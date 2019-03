Facebook

Alexander Geyrhofer hält in vielen Schulen Vorträge © (c) © Michael Appelt

Ein halbes Jahr schrieb der Polizeibeamte Alexander Geyrhofer (55) aus Schörfling (OÖ) an seinem Ratgeber, seit gestern ist das Buch „Kindersicher im Internet“ im Buchhandel erhältlich. Und hat für den langjährigen Ermittler in Sachen Cybercrime am Landeskriminalamt Oberösterreich, selbst Diplomsoziologe und Vater von vier Kindern, nur einen Zweck: den Leser dafür zu sensibilisieren, dass er sein Kind an die Hand nehmen und auch durch die digitale Welt begleiten muss. Denn: „Das Smartphone ist nicht das Böse.“ Die Gesellschaft sei für den richtigen Umgang mit Handy, Internet & Co. verantwortlich.